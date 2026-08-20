Roban panadería Choco Hua sobre la carretera federal de la cabecera municipal de Bacalar

Un robo registrado en la panadería Choco Hua, establecimiento ubicado sobre la carretera federal de la cabecera municipal de Bacalar, mantiene en alerta a comerciantes de la zona, luego de que los propietarios del negocio hicieran un llamado público a la comunidad para identificar a la persona o personas responsables del hecho.

De acuerdo con el reporte difundido por los afectados, el robo se registró durante la madrugada, sin que hasta el momento se precise el monto de lo sustraído ni las circunstancias exactas en que los responsables ingresaron al establecimiento.

Las cámaras de videovigilancia del negocio lograron captar el momento exacto en que el responsable ingresó al lugar. En las imágenes se observa cómo el sujeto forzó previamente la cortina metálica del establecimiento para después escurrirse por debajo de ella, maniobra que le permitió acceder al interior de la panadería sin necesidad de romper por completo el acceso principal, evidencia que ahora forma parte de los elementos que los propietarios buscan difundir para facilitar su identificación.

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En su mensaje, los dueños de la panadería señalaron que, de acuerdo con sus sospechas, podría tratarse de personas ajenas a la comunidad que habrían llegado a cometer este tipo de actos, aunque remarcaron que su intención no es señalar sin fundamento, sino contar con elementos suficientes para poder interponer una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Los afectados destacaron que la afectación económica resulta especialmente sensible en un contexto donde las ventas del negocio ya se encontraban en niveles bajos, por lo que la sustracción representa un golpe directo a los ingresos que la familia logra generar día a día a través de su trabajo. "Hoy fuimos nosotros, mañana puede ser cualquier otro negocio", expresaron, en un llamado a la solidaridad y a la corresponsabilidad vecinal frente a este tipo de incidentes.

Como parte de su exhorto, los propietarios garantizaron confidencialidad a quienes decidan aportar información, y pusieron a disposición de la comunidad un número telefónico para recibir cualquier dato relacionado con el caso, insistiendo en que ninguna persona que colabore será identificada públicamente.