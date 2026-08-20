¡Otro? Denuncian vertedero clandestino en Pejelagarto, Candelaria

Habitantes de la comunidad de Pejelagarto denunciaron la existencia de un vertedero clandestino a orillas de la carretera Candelaria–Pejelagarto, situación que ha generado preocupación por la acumulación de basura, malos olores y riesgo sanitario para quienes transitan por la zona.

De acuerdo con el reporte ciudadano, una de las entradas del derecho de vía, utilizada originalmente como acceso a ranchos y propiedades particulares, ahora es empleada como basurero.

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El camino se localiza cerca de una curva y del basurero municipal, pero algunas personas prefieren arrojar sus residuos en el lugar para evitar trasladarlos hasta el sitio destinado para su disposición.

Los habitantes señalaron que el acceso está saturado de basura doméstica, bolsas, envases, desperdicios y animales muertos, lo que genera malos olores y favorece la presencia de perros, insectos, roedores y fauna nociva.

La preocupación aumenta porque el punto de acumulación está a corta distancia de Pejelagarto y junto a una carretera federal con constante circulación vehicular.

Ante esta situación, los pobladores hicieron un llamado a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y autoridades municipales para que realicen una inspección urgente. Solicitaron la limpieza y retiro de residuos, además de vigilancia permanente para evitar que el sitio vuelva a ser utilizado como tiradero.

También pidieron sanciones contra quienes sean sorprendidos arrojando basura y la instalación de señalética visible con advertencias sobre multas y consecuencias.

Los habitantes insistieron en que es necesario actuar de inmediato antes de que el problema se convierta en un foco de contaminación mayor.