Muere el actor Sam Neill a los 78 años, famosos por su papel en "Jurassic Park"

El mundo de Hollywood se encuentra de luto, pues se dio a conocer que el actor Sam Neill, quien fue famoso por interpretar al doctor ‘Alan Grant’ en la saga "Jurassic Park", perdió la vida este lunes a los 78 años.

La noticia fue confirmada por su familia, quienes compartieron un comunicado, revelando que el fallecimiento fue de manera repentina en Australia, también pidieron respeto y privacidad en estos momentos tan complicados.

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Esto se sabe de la muerte de Sam Neill

Cabe mencionar que este fallecimiento ocurre, meses después de que el actor había superado el cáncer de sangre, enfermedad contra la que había luchado los últimos años.

La familia, también confirmó que el actor perdió la vida rodeado de sus seres queridos, quienes le agradecieron al personal del Hospital Privado St. Vincent, donde Sam Neill, falleció.

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Recordemos que, en abril del 2026, Sam Neill, confirmó que en los estudios de sangre que le había hecho, ya no se detectaron rastros de cáncer, luego de estar en tratamiento con una terapia experimental con células CAR-T.

Fue en el 2023 cuando compartió que padecía un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco común de cáncer de la sangre, todo esto sucedió cuando estaba haciendo la promoción de ‘Jurassic World Dominion’.

Hasta el momento, no se sabe con exactitud cuáles fueron las causas de su fallecimiento, ya que su familia confirmó que no tenía cáncer.

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