Jorge Ortiz de Pinedo tuvo un fuerte problema de salud que puso en riesgo su vida

Durante estos días, mucho se ha hablado sobre el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo, pues se mencionó que el famoso habría perdido la vida. Sin embargo, después se reveló que la noticia había sido falsa, aunque ha tenido algunas complicaciones.

A través de las redes sociales de la periodista Flor Rubio, se revelaron los problemas de salud del querido actor, los cuales se complicaron la semana pasada, días en los que la noticia de su muerte se hizo viral.

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¿Qué está pasando con la salud de Jorge Ortiz de Pinedo?

La periodista de espectáculos, reveló que Jorge Ortiz de Pinedo se encontraba muy grave de salud, incluso estuvo cerca de perder la vida. El actor concedió una entrevista, donde reveló que se sintió medio raro y le realizaron algunos estudios, los cuales revelaron que tenía una arteria a nada de taparse.

“Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse. Entonces, me hicieron una angioplastia y heme aquí. Esto fue el lunes pasado”

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Gracias a que se atendió a tiempo, el actor está fuera del área de peligro, aunque sí estuvo en riesgo de sufrir un infarto.

"Se atendió a tiempo, porque un cateterismo se realiza cuando una arteria está a punto de cerrarse y te vas a infartar. Lo que hizo es prevenir un infarto, estaba a punto de infartarse en Monterrey”

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