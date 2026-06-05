Muere James Handy, actor de ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Jumanji’, tras ser apuñalado, esto se sabe del caso

Hace unas horas, se dio a conocer el fallecimiento del actor estadounidense James Handy, quien falleció a los 81 años de edad. Los primeros reportes indican que fue atacado; además, se mencionó que esto sucedió a plena luz del día en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Cabe mencionar que esta noticia tomó por sorpresa a personas cercanas al famoso y, por supuesto, a la industria de Hollywood. Se sabe que el Departamento de Policía de Los Ángeles, atendió una llamada sobre los hechos en donde el actor de cintas como ‘Jumanji’ y ‘Top Gun’, perdió la vida.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de James Handy?

En esa llamada, las autoridades obtuvieron esta declaración, donde supuestamente se da a conocer quién fue el responsable de la muerte de James Handy

“Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Se sabe que los cuerpos de emergencia llegaron al número 19200 de la calle Erwin, en la zona de West Valley, donde encontraron al actor apuñalado en el pecho en el jardín de su casa, todavía estaba inconsciente, por lo que fue llevado de emergencia al hospital, donde perdió la vida.

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Las autoridades han comenzado su investigación, donde tienen como principal sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, pues cuando llegaron las autoridades, aseguró que era la persona que estaban buscando.

Actor James Handy, known for appearances in Jumanji and Top Gun: Maverick, has died aged 81 after being stabbed at his LA home pic.twitter.com/HLwebaHjE6 — Dexerto (@Dexerto) June 5, 2026

Se sabe que el hombre sospechoso vivía con su madre, quien era la novia de James Handy. Hasta está detenido y la fianza para obtener su libertad es de dos millones de dólares.

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