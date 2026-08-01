¿Aldo Rendón al borde de la muerte? Famoso deja en shock a sus fans con fuerte confesión

Aldo Rendón protagonizó uno de los momentos más emotivos dentro de La Casa de los Famosos México 2026 al compartir una experiencia personal que marcó un antes y un después en su vida.

El reconocido stylist relató que el abuso del alcohol le ocasionó una severa crisis médica que requirió una prolongada hospitalización.

Durante la conversación con sus compañeros, explicó que hubo una etapa en la que el consumo de bebidas alcohólicas era parte de su rutina diaria.

Según contó, llegó a ingerir hasta dos botellas de tequila al día, un hábito que terminó deteriorando gravemente su estado de salud.

Rendón reveló que los médicos le diagnosticaron una infección en la vesícula que se complicó al grado de afectar otros órganos.

En su relato recordó que tenía "pus en la vesícula" y que esa condición desencadenó un cuadro clínico que obligó a los especialistas a mantenerlo internado por más de mes y medio.

Tras superar esa etapa, Aldo aseguró que transformó su estilo de vida y dejó atrás los excesos que lo llevaron a enfrentar una de las experiencias más complicadas de su existencia.

Aunque reconoció que actualmente puede consumir alcohol de forma ocasional, afirmó que nunca volvió a repetir los hábitos que pusieron en riesgo su salud.

Las declaraciones del participante generaron una ola de reacciones entre los seguidores del reality, quienes destacaron la honestidad con la que habló sobre su pasado y las consecuencias que puede tener el abuso del alcohol.