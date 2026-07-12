Susana Zabaleta arremete contra Pedro Sola: “No lee una disculpa".

Susana Zabaleta decidió lanzar severas críticas contra el conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola. Este conflicto estalló luego de que el presentador hiciera polémicas declaraciones en las que arremetió contra las mascotas y sus dueños en lugares públicos; comentarios que no pasaron desapercibidos y generaron un gran revuelo.

A estas críticas en contra del conductor se sumó la actriz y cantante quién cuestionó las disculpas de Sola, además de asegurar que estos discursos fomentan la intolerancia en la sociedad. Todo esto durante un encuentro con los medios donde sus comentarios hacia el conductor fueron rápidamente apoyados por los usuarios.

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¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre los comentarios de Pedro Sola?

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la Ciudad de México, Zabaleta calificó los comentarios de Sola como "una gran cagadota" y cuestionó severamente la disculpa pública que el conductor ofreció posteriormente durante otra emisión de su programa mañanero.

Con su característico estilo irónico y haciendo una alusión al error comercial de Pedro Sola, la cantante y actriz comentó: "Lo que pasa es que aquí no hay una mayonesa que se lo celebre. Disculpas leídas, wow... uno cuando le sale del corazón no lee una disculpa".

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Para finalizar, Susana puntualizó la gravedad de estos comentarios, la intérprete expresó que este discurso fomenta la intolerancia dentro de la sociedad llegando a comparar la agresión hacia los animales con el odio y violencia que sufren las mujeres o la comunidad LGBTQ+.

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