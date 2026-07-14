René Franco arremete contra Susana Zabaleta tras sus declaraciones contra Pedro Sola

El periodista René Franco arremetió de forma severa contra la soprano y actriz Susana Zabaleta; esto después de que la cantante compartiera su opinión sobre las declaraciones hechas por el conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola sobre los perros en espacios públicos.

La soprano condenó enérgicamente los dichos del conductor y realizó una analogía que rápidamente se volvió viral en redes. Sin embargo; fueron estas expresiones las que generaron la molestia de Franco quién usó sus plataformas digitales para criticar abiertamente a la cantante.

Noticia Destacada Ventaneando se habría quedado sin patrocinio por declaraciones de Pedo Sola

¿Qué dijo René Franco sobre las opiniones de Susana Zabaleta?

Todo comenzó después de que las declaraciones de Pedro Sola se volvieran virales, en este momento, Susana Zabaleta fue cuestionada por los medios y la cantante condenó enérgicamente los dichos del conductor. La soprano sugirió "cancelar el mal gusto de expresar odios" y equiparó la agresión a los animales con el odio homofóbico.

Noticia Destacada Capi Pérez revive rumores de la salida de Pedro Sola de TV Azteca

"Si odias a los perros, pues va a haber alguien que odia a los homosexuales y te van a matar, hermanito... Aguas, córrele, manito, porque donde te encuentres un homofóbico te va a matar. Sí, igualito con un pedacito de carne con veneno así, y verte sufrir cuando te retuerces". fueron las palabras de la artista.

Ante esta situación, René Franco utilizó sus plataformas digitales para arremeter en contra de Susana, tachando sus declaraciones de vergonzosas y contradictorias. El periodista señaló que la actriz incurrió en una alarmante apología de la violencia al intentar combatir el discurso de odio de Pedro Sola con descripciones agresivas.

De acuerdo con lo dicho por René, resulta incongruente que la artista intente dar lecciones de moralidad desde una posición de supuesta superioridad intelectual usando un lenguaje hostil. "Apología de la violencia para hablar de la violencia de parte de una señora que se cree superior para decir semejantes tonterías en un micrófono", puntualizó.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal