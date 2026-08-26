José Eduardo Derbez aclara rumores sobre su separación de Paola Dalay.

En las primeras semanas de agosto la relación entre el actor José Eduardo Derbez y la influencer Paola Dalay se convirtió en tema central de conversación. Rumores en redes sociales señalaron que la pareja se habría separado y tras semanas de dudas, el actor decidió aclarar los rumores sobre este tema.

El actor fue abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México. En este espacio, los reporteros cuestionaron al hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez para saber sobre este tema; ante los cuestionamientos el actor decidió aclarar las dudas y hablar si estaba o no separado de la influencer.

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su relación con Paola Dalay?

Durante su encuentro con los medios, José Eduardo Derbez señaló que se había sorprendido ante las especulaciones que había sobre su relación con Paola Dalay. Sin embargo; el actor comentó que se había distanciado de su pareja porque se encontraba regresando de un viaje a España que hizo por compromisos laborales.

Tras esto; el conductor desmintió categóricamente los rumores que sugerían una ruptura o separación de su pareja y madre de su hija. José señaló que su relación se encontraba bien y aseguró que ambos se encontraban “muy contentos”, por lo que los rumores de la separación no eran reales.

“Estamos muy bien, estamos muy contentos”, declaró el actor ante los cuestionamientos de los medios y reporteros sobre una posible separación con Paola Dalay. De esta manera, el actor puso un alto a las especulaciones de los usuarios y aseguró que su relación se mantiene estable.

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