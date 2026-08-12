Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

En las últimas semanas, mucho se ha comentado sobre la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, situación que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales y entre algunos miembros de la farándula.

Recordemos que, después de varios años de relación, la pareja tuvo a su primera hija, la cual lleva por nombre Tessa, por lo que para muchos han tenido muchas dudas sobre lo que realmente sucede entre los famosos.

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Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha mencionado algo al respecto, pero se sabe que el actor se encuentra junto con su hija en Bilbao, mientras que Paola Dalay está en CDMX.

Alessandra Rosaldo habla sobre la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

En medio de la polémica, Alessandra Rosaldo, pareja de Eugenio Derbez, padre del actor, habló sobre el tema que rodea a la pareja, afirmando que ella no tiene conocimiento de un comunicado oficial.

“Mientras no nos lo hagan oficial a la familia, nada es oficial…”

Además, mencionó que toda la familia está acostumbrada a los chismes y rumores.

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“Estamos muy acostumbrados a que se hablen muchas cosas de nosotros. Entonces, esperemos a que ellos confirmen o desmientan o digan lo que tengan que decir cuando quieran decirlo, si es que quieren decirlo”

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