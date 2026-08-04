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Paola Dalay rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de José Eduardo Derbez

La modelo y el conductor han estado en el centro de la polémica por su supuesta separación.

Por Redacción Por Esto!

4 de ago de 2026

1 min

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Paola Dalay rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de José Eduardo Derbez
Paola Dalay rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de José Eduardo Derbez / Instagram:paodalay_2203

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la situación que están viviendo José Eduardo y Paola Dalay, una pareja que se encuentra en el centro de la polémica y las especulaciones de una posible separación o infidelidad.

Y es que, todo comenzó cuando en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a comentar que la pareja se estaría separando, por lo que habrían tomado la decisión de tomar cada uno su camino, solo preocupándose por el bienestar de su hija.

Amiga de Paola Dalay rompe el silencio sobre los rumores de separación entre la joven y José Eduardo Derbez

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Sin embargo, las cosas no han sido aclaradas por ninguno de los dos famosos involucrados. Por ese motivo, la periodista Maxine Woodside, reveló en su programa de radio que entre ellos todo se encuentra bien y que siguen estando muy unidos.

Paola Dalay lanza mensaje en medio de los rumores de una separación

Ahora, Paola Dalay tuvo una reacción cuando se le cuestionó sobre una posible infidelidad de José Eduardo Derbez, pues al cuestionamiento de ¿Te fue infiel?, la joven sólo le dio like al comentario, lo que ha ocasionado todo tipo de rumores y suposiciones en las redes sociales.

Victoria Ruffo habla sobre rumores de separación de José Eduardo Derbez.

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Victoria Ruffo rompe el silencio y habla sobre rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Hasta el momento, ninguno de los dos ha comentado algo al respecto, pues esta noticia comenzó a trascender a finales del mes de julio, incluso muchos han afirmado que no han subido contenido juntos, lo que podría ser una prueba de que no pasan por su mejor momento.

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