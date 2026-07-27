¿Quién es el primer nominado de La Casa de los Famosos México?

La tensión apareció desde los primeros minutos de La Casa de los Famosos México 2026, pues una de las primeras dinámicas del reality provocó el nacimiento de una posible enemistad entre Arantza Ruiz y Aldo Rendón, luego de que la actriz eligiera al stylist como el primer habitante en riesgo de eliminación.

La decisión sorprendió a varios participantes, ya que la temporada apenas comenzaba y los famosos todavía estaban conociéndose. Sin embargo, la elección de Arantza Ruiz dejó claro que las diferencias personales podrían convertirse rápidamente en conflictos dentro de la casa más famosa de México.

¿Por qué Arantza Ruiz nominó a Aldo Rendón?

La primera nominación de la temporada ocurrió después de una dinámica especial en la que un habitante debía responder una llamada del exterior. La encargada de tomar el teléfono rojo fue Arantza Ruiz, quien recibió instrucciones de Wendy Guevara para elegir al primer nominado.

Sin dudarlo, la actriz decidió enviar a Aldo Rendón a la zona de riesgo, explicando que su decisión estaba relacionada con un comentario que el stylist había hecho previamente al llamarla “inmunda”, algo que consideró una falta de respeto.

“A Aldo Rendón porque no me vas a decir inmunda dos veces. Una, es una cosa, pero dos…”, expresó Arantza frente a sus compañeros al momento de justificar su elección.

Aldo Rendón responde tras quedar nominado

La reacción de Aldo Rendón no tardó en llegar. El asesor de imagen mostró su molestia por haber sido elegido y lanzó una advertencia hacia Arantza después de conocer la decisión que podría poner en peligro su permanencia dentro del programa.

El stylist dejó ver que no estaba de acuerdo con la estrategia de la actriz y la confrontación se convirtió en uno de los primeros momentos polémicos de la nueva temporada.

La primera pelea de La Casa de los Famosos México 2026

Aunque apenas inició la competencia, la situación entre Arantza Ruiz y Aldo Rendón anticipa una temporada marcada por alianzas, diferencias y enfrentamientos entre los participantes.

Con los tres equipos ya formados y el primer nominado definido, la convivencia dentro de La Casa de los Famosos México comienza a tomar rumbo mientras el público decidirá quién continúa en la competencia y quién será el primer eliminado.