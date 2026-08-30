Usuarios acusan a Danna y Belinda de hacer plagio en ‘Dolce Vita’.

El reciente lanzamiento de «Dolce Vita», el esperado dueto de pop electrónico entre Danna y Belinda estrenado el pasado 27 de agosto, se encuentra bajo un intenso debate digital. Esto después de que usuarios en redes sociales acusarán a las cantantes de cometer plagio musical y estético.

En diversas plataformas, usuarios han señalado que el nuevo tema lanzado por las dos referentes del pop mexicano; tendrá similitudes con una canción clásica del pop que fue lanzada por Paulina Rubio años antes. Estas acusaciones se han vuelto virales, por las fuertes comparaciones que han hecho.

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Por esto señalan de plagio ‘Dolce Vita’ nuevo tema de Danna y Belinda

Las críticas vertidas en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), señalan que el nuevo tema de Danna y Belinda, titulado ‘Dolce Vita’ contiene coincidencia con “Sexy Dance”, éxito lanzado por Paulina Rubio en el año 2000. Los usuarios argumentan que la progresión de acordes, las secuencias de sintetizadores y el coro tienen parecido con el tema de Rubio.

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Aunado a esto, algunos usuarios han comentado que los visuales del video oficial del tema de Belinda y Danna que fue grabado en Morelos, contiene varios parecidos con otros temas pasados de la llamada "Chica Dorada", específicamente en los temas: ‘Sexy Dance’ y ‘Y yo sigo aquí’.

A pesar de los señalamientos de falta de originalidad, una gran parte del público ha salido en defensa de las intérpretes mexicanas. Diversos productores musicales y seguidores sostienen que ‘Dolce Vita’ no es un plagio, sino un homenaje intencional a la era dorada del pop en español y a los sonidos sintéticos del euro-pop de los ochenta y noventa.

Hasta el momento, ni Danna ni Belinda se han pronunciado formalmente ante las acusaciones de plagio. Ambas artistas han continuado promocionando el sencillo en sus redes sociales, enfocándose en celebrar el mensaje de empoderamiento, la estética del verano italiano y la superación de las viejas rivalidades.

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