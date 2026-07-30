Feministas exigen cancelar presentación de Christian Nodal en el Festival Internacional del Globo

Colectivas feministas de Guanajuato expresaron su rechazo y exigieron cancelar la presentación del cantante de música regional mexicana Christian Nodal, quién es uno de los artistas estelares que estará en el Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 en León, Guanajuato.

Diversos colectivos emitieron comunicados en donde mostraron su rechazo al artista por señalamientos de violencia económica. El rechazó ha generado gran revuelo en redes sociales, pues la comunidad se ha dividido entre los que apoyan al artista y otros que apoyan a los colectivos.

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¿Por qué feministas piden cancelar el show de Christian Nodal?

Organizaciones como la Red Feminista de León y el colectivo Ley Sabina Guanajuato emitieron comunicados pronunciándose en contra de que se le otorgue un escenario de alto impacto masivo al artista de música regional mexicana. Estos colectivos han compartido sus argumentos.

Entre estos se señala que eventos de gran escala respaldados con recursos públicos deben incorporar criterios de perspectiva de género, responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Aunado a que se fundamentan en las polémicas públicas relacionadas con la manutención de su hija Inti y supuestos actos de violencia económica y vicaria.

La agrupación Ley Sabina Guanajuato calificó como «una burla para las madres autónomas» la promoción de figuras señaladas por el incumplimiento o regateo de responsabilidades parentales en una entidad que enfrenta altos índices de violencia contra las mujeres.

¿Qué han dicho los organizadores del festival?

Hasta el momento, ni el comité organizador del Festival Internacional del Globo ni las autoridades municipales de León o estatales de Guanajuato han emitido una postura oficial ni anunciado modificaciones en el cartel programado para el evento.

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