Papá de Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar de las críticas en redes

Fue durante un encuentro con los medios que Jaime González, papá de Christian Nodal, rompió el silencio y salió en defensa de Ángela Aguilar. Esto debido a las fuertes críticas y rumores que han rodeado a la pareja tanto en redes como en diversos medios durante los últimos meses.

El encuentro que fue difundido por Univision, el empresario habló sobre la relación de su hijo y su nuera, además de comentar sobre el estado actual de su relación con Christian. Aprovechando también para hablar sobre los rumores que señalan que la pareja se encuentra en una crisis matrimonial.

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¿Cómo defendió el papá de Christian Nodal a Ángela Aguilar?

Durante un encuentro con la prensa, Jaime González expresó de forma contundente su desacuerdo con los ataques que recibe la cantante, calificando la situación en redes sociales como "terrible". González enfatizó que ni ella ni su hijo merecen el trato hostil, señalando que "ninguna persona se merece ese rollo negativo”.

Además de desaprobar el acoso digital hacia Ángela Aguilar, el papá de Christian Nodal aprovechó el espacio para desmentir las versiones que aseguraban que la familia González Aguilar mantenía una mala relación o que se oponía al matrimonio. Jaime aseguró que mantiene una excelente comunicación con su nuera.

El papá del músico comentó que le agrada ver a la pareja compartir el escenario en sus giras actuales. Del mismo modo, echó por tierra las especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial o separación de la joven pareja, señalando que debido al contacto con su hijo, sabe que tales afirmaciones carecen por de fundamento.

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