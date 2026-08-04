Bad Bunny responde a Donald Trump y quita su canción de TikTok.

Hace unos días la cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok utilizó la canción “La Mudanza” para mostrar el éxito de sus políticas de control migratorio. Este clip generó molestia entre la comunidad latina en especial en Bad Bunny quién es el autor de este tema y ante esto, el artista puso un algo al gobierno de Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño decidió contraatacar a Donald Trump y su gobierno retirando su tema de la plataforma de TikTok. Esta acción ha generado gran revuelo entre sus seguidores pues muchos han aplaudido la reacción del músico que reafirma su posición como un defensor de la comunidad migrante.

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Bad Bunny retira su canción de TikTok en respuesta a la Casa Blanca

En la publicación de la Casa Blanca, se incluyeron imágenes del mandatario estadounidense junto al verso del artista puertorriqueño: “Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron”. Además, las autoridades agregaron subtítulos en inglés para dirigir el elogio hacia Donald Trump.

Al ser Bad Bunny un defensor de la comunidad migrante y un crítico recurrente de la retórica del gobierno actual estadounidense, el equipo del cantante intervino con celeridad. Como respuesta por el video compartido, la canción fue dada de baja de la plataforma de videos.

Actualmente el clip del gobierno de Trump permanece visible en su perfil; sin embargo, la pista de audio aparece totalmente silenciada con la leyenda automática: “Este sonido no está disponible” y “Bad Bunny removió la canción”.

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