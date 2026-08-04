Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran los tres años de su hijo León: “La alegría de mi vida”

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tiraron la casa por la ventana para festejar el tercer aniversario de su primogénito, León, un acontecimiento que conmovió a sus millones de seguidores después de compartir detalles e imágenes de la emotiva celebración en sus redes sociales.

La pareja usó sus plataformas con la finalidad de compartir una serie de emotivos mensajes para su hijo. Dentro de este espacio, tanto Rivera como Rodríguez sorprendieron a sus fanáticos por las bellas palabras dedicadas a su primogénito, demostrando un gran amor hacia su hijo.

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Emotivas dedicatorias de la pareja para su hijo

Carlos Rivera no dudó en expresar el profundo amor que siente por su hijo mediante una conmovedora publicación en sus plataformas digitales: “Hoy se cumplen 3 años del día más espectacular que he vivido. Feliz cumpleaños a la alegría de mi vida, mi pedacito de cielo, mi León".

Por su parte, Cynthia Rodríguez compartió fotografías del festejo acompañadas de un mensaje lleno de gratitud y devoción materna: "3 años del amor más puro y bonito. Gracias a Dios por tu vida, mi niño mágico. Eres el regalo más grande".

Junto con las bellas palabras dedicadas a su hijo, los músicos mostraron la fiesta que le realizaron a León. En sus historias mostraron el pastel y varias otras fotografías del festejo para el primogénito de la pareja, todo esto conmovió a los seguidores que expresaron su apoyo.

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