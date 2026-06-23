Issabela Camil reacciona a la presunta hospitalización de Luis Miguel.

El estado de salud de Luis Miguel se ha vuelto un tema de tendencia en los últimos días, debido a una presunta operación y el hermetismo con el que se ha manejado el asunto. Ante esto; los medios cuestionaron a Issabela Camil, actriz mexicana quien fue pareja del famoso cantante.

Durante el encuentro con los medios, la actriz rompió el silencio y reaccionó de manera tajante ante los rumores mediáticos que aseguran que su expareja, se encuentra hospitalizado en Nueva York tras someterse a una supuesta operación del corazón, rumores que han encendido las alarmas entre sus fans.

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¿Qué dijo Issabela Camil sobre el estado de salud de Luis Miguel?

Al ser abordada por diversos medios de comunicación, Issabela Camil fue cuestionada directamente sobre si estaba al tanto de la salud de "El Sol de México". Con total desapego, Camil aseguró que desconocía por completo la situación: "No tengo idea, es la primera vez que escucho eso. No sé", declaró tajantemente a la prensa.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si le gustaría enviarle un mensaje de apoyo o buscar una reconciliación debido al momento vulnerable que vive el cantante, la actriz descartó por completo realizar cualquier tipo de acercamiento. "No tengo nada que reconciliar. No, nunca... no hubo ningún pleito" aclaró.

Poco después, la esposa de Sergio Mayer expresó sus deseos generales de bienestar: "No deseo que nadie esté enfermo y pues mi amor universal a todos, a él y a todos, pero personalmente no tengo nada que resolver". Al pedirle un mensaje directo para él, concluyó firme con un "No, ningún mensaje".

¿Qué pasa con la salud de Luis Miguel?

Mientras Issabela Camil se deslindaba del tema, la prensa internacional y medios españoles informaron que, tras semanas de estricta confidencialidad en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, Luis Miguel aparentemente recibió el alta médica el pasado lunes 22 de junio de 2026.

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Los reportes indican que la operación fue un éxito y que el cantante planea trasladarse a México para continuar de forma tranquila con su proceso de recuperación, alejado de las cámaras

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