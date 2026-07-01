Luis Miguel fue captado en el Centro de la CDMX, luego de sufrir complicaciones de salud

Son muchas las versiones que se han comentado sobre la salud de Luis Miguel, la cual pasó por momentos muy complicados, tras revelarse en varios medios de comunicación que el cantante fue sometido a una cirugía de emergencia en Estados Unidos. Aunque, al poco tiempo, se informó que fue dado de alta y que iba a seguir su recuperación en casa.

Noticia Destacada Luis Miguel: reportan que fue operado del corazón y ya inició su rehabilitación en México

Tras revelarse que el cantante estaba superando sus problemas de salud, ahora una nueva noticia comenzó a circular en redes sociales, al revelarse que Luis Miguel se encuentra en nuestro país, esto sería para grabar un nuevo comercial en la zona Centro de la Ciudad de México.

¿Luis Miguel se encuentra en la CDMX?

Por medio del reportero Ernesto Buitrón, se comenzó a revelar que ‘El Sol de México’ llegó a las tierras mexicanas sin hacer mucho ruido, ya que lo hizo en un jet privado y fue trasladado a un hotel, también se ha confirmado que todo el tiempo ha estado acompañado de su novia Paloma Cuevas.

Noticia Destacada Michelle Salas sufre ataques por no apoyar a Luis Miguel en sus problemas de salud

Se mencionó que el cantante llegó con un cuerpo de seguridad muy importante, aparentemente habría grabado un comercial. Por medio de un video que fue captado por el reportero, se puede ver la gran movilización que hubo en la zona.

Además, se reveló que en el hotel se contó con la presencia de su hermano Alejandro Basteri, pues ambos se reunieron para cenar y disfrutar de un tiempo de calidad.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal