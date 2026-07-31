Galilea Montijo revela los detalles de la enfermedad que tuvo hace un tiempo

Galilea Montijo se convirtió en el centro de atención desde hace varios días, esto por su apariencia física, la cual ha sorprendido a sus millones de fans en las redes sociales, pues la conductora ha mostrado algunos cambios que muchos consideran significativos.

Ante todos los comentarios que recibió, Galilea Montijo compartió que fue a causa de que le tocaron un nervio en la cara, pero eso no fue todo, ya que conductora también presentó otras molestias las cuales la llevaron al hospital, pues llegó a pensar que se trataba de un infarto.

Noticia Destacada Ivonne Montero revela el daño facial que sufrió tras un tratamiento estético

¿Cuál es el estado de salud de Galilea Montijo?

Por medio de una entrevista, la famosa compartió que debido a la carga laboral ha tenido algunos problemas en su salud que la han llevado al hospital.

“Sí me enfermo, lo que pasa es que no lo comparto. La última fue una gastritis, nunca me había dado un dolor tal que sí terminé en el hospital”

Reveló que ella siempre ha sufrido gastritis, pero hace poco el dolor fue muy intenso, por lo que llegó a pensar que se trataba de un infarto.

Noticia Destacada Galilea Montijo habla sobre los cambios en su rostro: “Me están tratando”

“Cuando a mí me da gastritis porque soy experta en gastritis, me da del uno y va subiendo de uno, dos, tres, hasta que te tienes que tomar algo para calmar. Esta vez me dio al diez, o sea, no me avisó la gastritis y casi me desmayo del dolor que tenía. Yo pensé que me estaba dando incluso un infarto”

El pasado miércoles 29 de julio, la famosa compartió todo el proceso que ha vivido debido al nervio que le tocaron.

"Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de un procedimiento estético, realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal