Movilización ministerial y cateo en Villas de San José genera expectación entre vecinos.

Una importante movilización de autoridades ministeriales se registró la noche de este jueves en el fraccionamiento Villas de San José, en Ciudad del Carmen, donde agentes de la Vicefiscalía General Regional de Justicia llevaron a cabo un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Santa Lucía.

El operativo inició con el arribo de varias unidades oficiales y elementos ministeriales, quienes de inmediato acordonaron la zona para asegurar el perímetro y permitir el desarrollo de la diligencia judicial. La presencia de las autoridades provocó el cierre temporal de la circulación en la calle, generando curiosidad entre los habitantes del sector.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, en un principio se reportó que la movilización obedecía a la atención de una persona lesionada; sin embargo, minutos después se confirmó que se trataba de un cateo efectuado por personal de la Fiscalía.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la línea de investigación que motivó la intervención, ni se ha informado oficialmente si durante el operativo hubo personas detenidas o el aseguramiento de armas, estupefacientes u otros objetos relacionados con alguna carpeta de investigación.

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Vecinos de la zona permanecieron atentos durante más de una hora observando el despliegue de los agentes ministeriales, mientras comentaban entre sí la incertidumbre por lo que ocurría en el domicilio intervenido.

Una vez concluida la diligencia, el personal de la Vicefiscalía retiró el acordonamiento y las unidades oficiales abandonaron el sitio, permitiendo que la circulación vehicular regresara a la normalidad. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita información oficial para esclarecer los resultados del cateo y los motivos de la intervención realizada en este sector de Ciudad del Carmen.

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