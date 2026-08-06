Marichelo rompe el silencio y revela la verdad sobre su divorcio de Jorge D'Alessio

Este día jueves 6 de agosto, Marichelo decidió romper el silencio y hablar sobre la complicada separación que vivió hace un tiempo, y es que la famosa otorgó una entrevista a la revista "Caras", donde reveló los detalles sobre el divorcio que vivió con el cantante Jorge D'Alessio.

Recordemos que hace unos cuantos meses, la pareja decidió anunciar que estaban en un proceso de divorcio, después de 15 años juntos. Tras esta situación, muchas especulaciones se hicieron alrededor de los famosos, aunque ahora ha salido la verdad a la luz.

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Marichelo revela la verdad sobre su divorcio de Jorge D'Alessio

Añadió que se separó de Jorge D'Alessio desde el mes de febrero, aunque los papeles de su divorcio lo firmaron dos meses después.

"Desde finales de febrero y nos divorciamos hace dos meses"

Añadió que el cantante cometió errores que no podía perdonar, la confianza se rompió y no podían seguir juntos como pareja.

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"Se tomó esta decisión porque él cometió errores que yo no estuve ni estoy dispuesta a perdonar. Errores que, cuando la confianza se rompe, pues ya no hay más"

Cuando se le cuestionó sobre una tercera en discordia, Marichelo confesó que no sabe si se trata de una sola persona, pues su esposo se la pasa de show y giras.

"Que yo sepa, no había una persona en específico. Creo que también, es esa vida de shows, de giras… es complicado"

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