Sandra Cuevas aclara si entraría a “La Granja Vip”: “sí, sí iría a un reality”

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aclaró públicamente las especulaciones sobre su posible integración a programas estilo reality show. Estos comentarios han llegado después de que comenzarán a circular rumores sobre una posible participación en la segunda temporada de “La Granja VIP”.

En declaraciones recientes para la prensa y medios de espectáculos, la exfuncionaria fue cuestionada directamente sobre su interés en ingresar a un reality show. Ante estos cuestionamientos; Cuevas reconoció que le entusiasma la idea y habló sobre posibles participaciones en algunos shows.

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¿Qué dijo Sandra Cuevas sobre su posible participación en “La Granja Vip”?

Ante los cuestionamientos de los medios sobre su posible participación en algún reality show y sobre todo su ingresó a “La Granja Vip”. Sandra Cuevas aseguró estar abierta a participar en un formato de convivencia 24 horas, aunque calificó como inviable su llegada a TV AZteca por asperezas del pasado.

Cuevas reconoció que le entusiasma la idea de mostrar ante las cámaras una faceta personal y disciplinada que el público desconoce. Sin embargo; aclaró que un llamado por parte de la televisora del Ajusco es muy poco probable debido a sus diferencias con el propietario de la cadena, Ricardo Salinas Pliego.

“Listísima. No creo que sea ahí (en La Granja VIP), pero yo creo que sí, sí iría a un reality, que la gente me conozca tal cual soy…Dudo que sea TV Azteca, Don Richie, no soy de sus favoritas, tuvimos una diferencia política, de hecho, me tiene bloqueada de X; entonces no creo que sea por TV Azteca, pero sí iría.” comentó la exalcaldesa para los medios.

Por ahora, el debut de Sandra Cuevas en la pantalla de telerrealidad permanece únicamente en la categoría de expectativa, a la espera de una propuesta formal por parte de alguna televisora que desee integrar a la exalcaldesa en alguno de estos programas.

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