Marichelo confirma que está oficialmente divorciada de Jorge D’Alessio

Después de varias especulaciones sobre su separación, Marichelo Puente y Jorge D’Alessio han quedado oficialmente divorciados. Recordemos que hace unas semanas, se comenzó a especular que la pareja estaba pasando por una crisis matrimonial que era muy grave.

Aunque no se dieron a conocer las verdaderas razones que los llevaron a ese punto, mucho se especuló sobre una posible infidelidad de Jorge D’Alessio. Sin embargo, ahora se confirmó que ya están completamente divorciados, por lo que no existe posibilidad de reconciliación.

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Marichelo y Jorge D’Alessio ya están divorciados

Fue por medio de la periodista Mónica Castañeda, quien aseguró que la noticia del divorcio fue confirmada por la famosa y pidió un espacio en los medios para desmentir lo que ha circulado en diferentes plataformas sobre su vida personal.

Ante esta situación, Marichelo rompió el silencio y fue la periodista, quien leyó lo que la propia famosa le compartió para poder terminar con las especulaciones en las redes sociales.

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“Acabo de ver la noticia, les quiero decir que Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación”

Aseguró que el único vínculo que tendrán será solamente por sus hijos, para que ellos sigan con su dinámica familiar.

“Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos, y por ellos todo, pero entre Jorge y yo no hay nada, ni habrá nada más que eso, una relación con respeto y cariño por mis hijos siempre”

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