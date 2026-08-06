¿Vives en Campeche? Estos son los sectores que pueden recibir Leche para el Bienestar

Las familias de Campeche que se encuentren en situación de vulnerabilidad ya pueden solicitar su incorporación al Programa de Abasto Social de Leche "Leche para el Bienestar", una estrategia del Gobierno de México que busca mejorar la alimentación de la población mediante la distribución de leche fortificada a precio subsidiado para los sectores prioritarios.

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De acuerdo con la información oficial, el programa está dirigido a niñas y niños de seis meses a 12 años, adolescentes de 13 a 17 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mujeres de 45 a 59 años, personas adultas mayores de 60 años, así como personas con enfermedades crónicas o discapacidad. La incorporación al padrón depende de que los solicitantes formen parte de la población objetivo y de la disponibilidad presupuestal y de producto.

Para realizar el trámite, las personas interesadas deben acudir al punto de atención o lechería correspondiente con documentación como identificación oficial, CURP, actas de nacimiento de los integrantes beneficiarios y comprobante de domicilio, entre otros documentos que puedan solicitarse según cada caso. Las autoridades recuerdan que el registro es completamente gratuito y no está condicionado a ningún partido político u organización.

En Campeche, quienes deseen incorporarse al programa pueden acudir a los módulos o puntos de distribución autorizados para recibir orientación sobre el proceso de inscripción y verificar si cumplen con los requisitos establecidos. El objetivo del programa es contribuir a mejorar la nutrición de miles de familias mediante el acceso a leche enriquecida con vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo y la salud.