¿Maite Perroni y Marichelo estuvieron relacionados sentimentalmente?

Desde hace varios días, Marichelo ha estado en medio de una fuerte controversia, pues se revelaron los problemas maritales entre ella y Jorge D’Alesso, después de varios años de matrimonio, la pareja habría tomado la decisión de separarse. Recordemos que mucho se comenzó a rumorear que se trataba de una infidelidad por parte del cantante.

Tras todas las especulaciones que se han generado, fue la propia Marichelo quien rompió el silencio y aseguró que sí está separada de Jorge D’Alesso. Sin embargo, todo parece indicar que los reflectores no se alejan de la famosa, pues ha comenzado a trascender que sostuvo una relación con Maite Perroni.

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¿Maite Perroni y Marichelo tuvieron una relación?

Ante esta situación, fue la propia Maite Perroni, quien decidió romper el silencio y habló sobre esta situación. Por medio de una entrevista, la cantante negó rotundamente un vínculo más allá de una amistad.

"¿Yo? Sí fue mi amiga hace muchos años, pero nada más. Solo les pido por favor que no me involucren a mí en situaciones que no tengo nada que ver"

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Además, lamentó que se generen este tipo de rumores y agregó que no quiere que se le relacione en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio.

"No (tuvo un romance con Marichelo), como inventan, la verdad no tengo nada que comentar al respecto. No es cierto"

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