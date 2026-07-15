Jorge D'Alessio revela que ha estado más cerca de su madre Lupita D'Alessio, luego de su polémico divorcio

Desde hace varias semanas, se dio a conocer que Jorge D´Alessio y Marichelo puente se encontraban pasando por momentos sumamente complicados, luego de poner fin a su matrimonio.

En esta ocasión, el cantante tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde habló del proceso de duelo que se encuentra viviendo en estos momentos de su vida, donde su madre, la cantante Lupita D’Alessio ha sido fundamental.

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Jorge D´Alessio ha encontrado refugio en su famosa madre

Tras toda la polémica que se había generado sobre su divorcio, el cantante no había revelado muchos detalles, hasta ahora que aseguró que su mamá ha estado a su lado en estos momentos.

"Me habla a cada rato, cómo estoy, cómo me siento. Soy muy afortunado, tengo una mamá maravillosa que a lo mejor más chico no estaba tan pegado a mí por su trabajo, pero hoy en día está ahí, está presente".

También, aprovecho para mencionar que otras figuras del mundo del espectáculo han estado presentes con él para darle mucho amor y apoyo, entre ellas las integrantes de Pandora.

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"Otras grandes mujeres al pendiente de mí son las hermanas Lascurain (integrantes del grupo Pandora), cada dos días [preguntan] cómo estoy. Me siento bendecido de rodearme de gente buena, empezando con la madre de mis hijos".

¿Jorge D´Alessio piensa en darse otra oportunidad en el amor?

Cuando se le cuestionó sobre una oportunidad en el amor, agregó que no se encuentra listo, pues primero quiere darse un tiempo para sanar.

"Ahorita es un momento de estar conmigo mismo, ella también, se debe vivir un luto. Buscar una relación ahorita sería absurdo. Me cuesta trabajo cuando llego a platicar con ella".

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