Revelan la lista completa de los habitantes de la segunda temporada de 'La Granja VIP'

Todo parece indicar que la espera está por llegar a su final y pronto vamos a tener el estreno de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, por lo que en redes sociales han comenzado a salir muchos rumores sobre las personalidades que van a entrar.
Aunque todavía no se sabe nada sobre los posibles participantes, algunas filtraciones no se han hecho esperar, cabe mencionar que este formato es completamente diferente, ya que los participantes tienen que hacer trabajos pesados y renunciar a sus comodidades por semanas.
Noticia Destacada
La segunda temporada de 'La Granja VIP' ya tendría a su primer participante confirmado
¿Quiénes van a estar en la segunda temporada de ‘La Granja VIP’?
De acuerdo con algunas especulaciones que se han realizado en las plataformas digitales, se sabe que algunos participantes todavía están siendo negociados, mientras que otros ya están confirmados. Cabe mencionar que esto solo se trata de especulaciones, pues la televisora sólo ha confirmado a Carlos Trejo.
Entre los nombres que más han destacado en los últimos dos son:
Noticia Destacada
Exparticipante de La Granja VIP acusa al Capi Pérez de prepotente
- Daniela Castro
- Domelipa
- Imelda Tuñón
- Litzy
- Lizbeth Rodríguez
- Leslie Gallardo
- Rafa Mercadante
- Polo Morín
- Agustín Fernández
- Miryam Montemayor
- Ana Patricia Rojo
- Memo Aponte
Ninguno de estos participantes ha sido confirmado, solo se trata de especulaciones que ha realizado el publico. Se sabe que ‘La Granja VIP’ se va a estrenar durante el mes de septiembre.