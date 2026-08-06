Carlos Trejo primer confirmado de la segunda temporada de “La Granja Vip”.

Carlos Trejo, famoso investigador de fenómenos paranormales y autor de ‘Cañitas’, ha sido anunciado oficialmente este jueves 6 de agosto de 2026 como el primer participante confirmado para la segunda temporada del reality show “La Granja VIP", producido por TV Azteca.

El famoso cazafantasmas fue presentado durante la transmisión en vivo del programa matutino Venga la Alegría. En este espacio, Trejo habló sobre su ingreso al famoso reality show, además de tocar el tema de su rivalidad con Alfredo Adame quien fue el ganador de la primera temporada del programa.

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¿Qué dijo Carlos Trejo sobre su ingreso a “La Granja Vip”?

Durante el programa matutino Venga la Alegría, los conductores Kristal Silva y Ricardo Casares le dieron la bienvenida a Carlos Trejo y revelaron su identidad tras permanecer oculto dentro del tradicional "huevo gigante" promocional del reality. Tras ser presentado, el cazafantasmas expresó su entusiasmo por sumarse al proyecto.

“De entrada, es un lugar maravilloso... Estoy seguro de que en cualquier momento va a suceder algo en ese lugar y quiero estar presente. Además, me encantan los animales, soy muy protector de ellos” comentó Trejo tras ser cuestionado sobre su ingreso a “La Granja Vip”.

Tras ser cuestionado directamente sobre lo que pudiera opinar o decir Alfredo Adame sobre su entrada a la competencia, Trejo desestimó los comentarios de su rival diciendo: “No, no. Deja que los perros ladren, señal de que hablan de mí y señal de que vamos advancing (avanzando)”.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de “La Granja Vip”?

La segunda entrega de “La Granja VIP" llegará a la pantalla el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 con transmisión continua 24/7, por lo que el público podrá seguir en cualquier momento del día la dinámica de los competidores que ingresarán al famoso reality show.

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