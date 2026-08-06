Operativo en concierto de Harry Styles culmina con 19 personas detenidas.

Durante el tercer concierto del cantante británico Harry Styles en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un dispositivo de seguridad que culminó con un total de 19 personas detenidas entre las que se encuentran dos menores de edad.

Las acciones preventivas, implementadas en la alcaldía Iztacalco, tuvieron como objetivo inhibir faltas cívicas y delitos de alto impacto durante el concierto del cantante británico que actualmente se encuentra en México por su gira ‘Together, Together Tour’, y tendrá su última presentación el próximo 10 de agosto.

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Total de detenidos tras concierto de Harry Styles en CDMX

De acuerdo con los reportes de la SSC, fueron 18 personas detenidas, 10 mujeres y ocho hombres, entre los cuales se encontraban dos menores de edad. Mientras que en un hecho por separado, los uniformados arrestaron a un hombre de 25 años de edad, terminando de esta manera con 19 detenidos tras el tercer concierto de Harry Styles.

Según lo señalado por las autoridades, los 18 detenidos fueron aseguradas por su presunta participación en la reventa ilegal de boletos en las inmediaciones del recinto. A los señalados se les detectó comercializando entradas a costos superiores a los de taquilla oficial, por lo que fueron trasladados ante el Juez Cívico correspondiente.

Por otro lado; el sujeto de 25 años fue acusado del presunto robo de una cartera a un asistente durante la descongestión del inmueble. Tras la identificación por parte de la víctima y la recuperación del objeto sustraído, el sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

El operativo incluyó patrullajes constantes en la colonia Granjas México y el despliegue de la Subsecretaría de Control de Tránsito para agilizar la circulación en las avenidas aledañas tras la finalización del concierto del artista.

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