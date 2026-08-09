Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a ‘La Granja VIP’.

La confirmación de Carlos Trejo como el primer participante de la segunda temporada de ‘La Granja VIP' generó revuelo mediático. Esto principalmente debido a que su gran rival, Alfredo Adame, fue el ganador de la primera temporada de este reality show, generando que este último diera su opinión sobre el ingreso de su rival al programa.

Fue durante el programa ‘Vaya Vaya’ que el "Golden Boy" fue abordado sobre el tema y su opinión ha desencadenado una ola de reacciones entre los seguidores de ambas figuras. Y es que la rivalidad entre ambos ha incrementado tras su pelea en Ring Royal, evento organizado por Poncho de Nigris.

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¿Cuál fue la opinión de Alfredo Adame sobre el ingreso de Carlos Trejo al show?

Durante su participación en el programa que es dirigido por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, Adame dejó en claro que la llegada del "Cazafantasmas" al programa de TV Azteca no le quita el sueño. Alfredo comentó que le era indiferente la participación de Carlos Trejo en la segunda temporada de ‘La Granja VIP’.

"Con respecto a la participación de Carlos Trejo en La Granja VIP, mira, ni me viene ni me va". Adame sostuvo que la larga rivalidad que sostuvo durante años con el apodado Cazafantasmas quedó sepultada tras el combate de exhibición en el evento Ring Royale 2026, donde afirmó haberlo noqueado.

Fiel a su estilo provocador, el conductor arremetió señalando que "siempre estuvo superado; lo que pasa es que ahí le di de tragar muchos años, pero a partir de la pelea para mí no significa nada y no tengo ni qué expresar". Asimismo, descartó enviarle cualquier mensaje positivo: "No le deseo suerte y no le deseo absolutamente nada".

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