Sufrido triunfo de Titanes de Hopelchén sobre Mieleros de Cancabchén en el beisbol Chenero

Titanes de Hopelchén lograron un sufrido triunfo de 6-5 sobre los Mieleros de Cancabchén, equipo que vendió caro su derrota, porque luchó hasta el final, pero el mal corrido de bases le impidió cuando menos empatar la pizarra en su último turno al bate en la novena entrada.

El pitcher ganador fue José Antonio “Clavillazo” Martínez en labor de relevo desde la tercera entrada al abridor Ramón Miranda, quien no tuvo su tarde y explotó en el segundo episodio, en tanto que la derrota fue para Marcos Miss, quién necesitó relevo de Sergio “Chiquis” Kuk y terminó el juego Jesús Miss.

Este juego se realizó en el estadio de beisbol de la unidad deportiva “20 de noviembre”, que registró gran cantidad de aficionados al llamado “Rey de los Deportes”, tanto del equipo local de Titanes como del visitante Mieleros, y el inmueble de la colonia Campos de Aviación se llenó al 80 por ciento de su capacidad.

Mieleros en su último turno al bate en la parte alta de la novena entrada, con la pizarra en contra 6-5, pudo inclusive tomar la delantera y ponerse a tres outs de la victoria, al dejar la potencial carrera del empate a seis en la tercera base y el de la delantera en la segunda.

En esa entrada, y luego de un out, Wilbert “Dzulo” Kuk dio sencillo al jardín izquierdo, y en ese preciso momento cayó una fuerte lluvia de apenas dos minutos que obligó a suspender momentáneamente el juego, y luego de que fue repintado el home y las líneas de la caja de bateo, el juego reinició.

Noticia Destacada Rodrigo De Paul marca golazo y muestra camiseta de Messi tras muerte de su padre

“Dzulo” se robó la intermedia en polémica jugada, porque el campo corto Ismael Sandoval lo tocó fuertemente luego de haber llegado a la base, lo que provocó un conato de bronca y las bancas se vaciaron, sin embargo, no pasó a más y el juego continuó.

Jesús “Mono” Miss dio sencillo al izquierdo y avanzó a la antesala a “Dzulo”, y Miss se robó la intermedia, poniendo las potenciales carreras del empate y del desempate en la antesala e intermedia, respectivamente.

Luis Balam el cuarto bate se ponchó para el segundo out, en un turno en el que desaprovechó la oportunidad de, cuando menos, elevar a los jardines y producir la carrera del empate.

Llegó a batear Celso Acosta ya con dos outs, y luego de recibir la primera bola, el pitcher “Clavillazo” reviró a la intermedia en intento de poner fuera al “Mono” Miss, y en esa jugada “Dzulo” Kuk se fue a la goma en intento de anotar la carrera del empate, pero fue enfriado en el plato con buen tiro del intermedia de Titanes para que cayera el out 27 y de forma dramática concluyera ese juego. Y apenas concluyó el juego, cayó torrencial aguacero que duró más de 30 minutos.