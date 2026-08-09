Gloria Trevi sufre aparatosa caída en pleno concierto en la FENAPO | VIDEO

Durante la noche inaugural de la Feria Nacional Potosina (FENAPO 2026) en San Luis Potosí, Gloria Trevi protagonizó uno de los momentos más comentados y virales del arranque de la esperada feria tras sufrir una caída en pleno escenario ante el público que fue a verla.

La cantante se encontraba en medio de su presentación en el Teatro del Pueblo cuando perdió el equilibrio y cayó en medio del escenario. La situación generó preocupación entre algunos de los asistentes que mostraron sorpresa por el incidente, mientras tanto otros captaron el momento en video y lo compartieron en redes sociales.

Noticia Destacada Gloria Trevi rompe en llanto y habla de tu relación con Sergio Andrade

¿Cómo fue la caída de Gloria Trevi en la FENAPO 2026?

El tropiezo ocurrió mientras interpretaba su éxito "Todos me miran". Mientras saltaba y bailaba con un vestido plateado y tacones altos de plataforma, uno de sus pies se dobló, haciendo que Trevi perdiera el equilibrio y cayera bruscamente contra el suelo ante los ojos de todo el público.

Fiel a su estilo, la cantante no soltó el micrófono ni dejó de cantar. Aprovechó la postura en el piso para continuar la interpretación, mientras su equipo de bailarines se acercaba para ayudarla y colocarle de nuevo el tacón que se le había zafado durante el incidente. Ante la situación; el público respondió de inmediato con una fuerte ovación y aplausos.

😱 ¡TREMENDO GUAMAZO el que sufrió Gloria Trevi en pleno concierto! 🎤💥



Durante su presentación en la ciudad de San Luis Potosí, la cantante estaba en pleno escenario, cantando, bailando y brincando cuando… ¡ZAZ! 😳💥 Se dio tremendo golpe que hasta nos dolió de este lado. 😂… pic.twitter.com/78y8iq89pH — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) August 9, 2026

Posterior al concierto, la intérprete compartió un video en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y abordar el incidente con sentido del humor: “Ustedes vieron que yo me caí, pero yo me vi que estaba bailando en el suelo” dijo la artista en sus canales oficiales.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal