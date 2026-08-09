Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Advierten desastre ambiental por complejo hotelero en Punta Venado 

Deportes

México se impone 2-0 a Estados Unidos y se proclama campeón Sub 20 de la Concacaf

Los cuatro clasificados para la Copa de Mundo Sub-20 que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán fueron para los semifinalistas: Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.

Por AFP

9 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La Selección Mexicana Sub-20 se convirtió en monarca de la Concacaf.
La Selección Mexicana Sub-20 se convirtió en monarca de la Concacaf. / Foto: AFP

México se consagró campeón Sub-20 de la Concacaf el domingo al vencer 2-0 a Estados Unidos en la final del torneo, que dio cuatro plazas para el Mundial de la categoría en 2027 y un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los cuatro clasificados para la Copa de Mundo Sub-20 que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán fueron para los semifinalistas: Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.

El pase para Los Ángeles 2028 se lo aseguró México el viernes cuando se definió que la final sería contra Estados Unidos, ya clasificado por ser el país anfitrión.

Cruz Azul ganó y sacó la cara por la Liga MX.

Noticia Destacada

Cruz Azul vence al New York City, ante el dominio de la MLS en Leagues Cup

La final se jugó en el Estadio Banorte (antes Azteca), en la Ciudad de México. El Tri ganó con un doblete de Cristóbal Alfaro, defensa del Atlante, que marcó ambos goles de cabeza a los minutos 28 y 69 en jugadas a pelota parada.

La selección estadounidense terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del defensa Chris Applewhite al 45'. México revalidó el título de campeón Sub-20 de la Concacaf, que había ganado en 2024.

Te puede interesar