México se impone 2-0 a Estados Unidos y se proclama campeón Sub 20 de la Concacaf

México se consagró campeón Sub-20 de la Concacaf el domingo al vencer 2-0 a Estados Unidos en la final del torneo, que dio cuatro plazas para el Mundial de la categoría en 2027 y un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los cuatro clasificados para la Copa de Mundo Sub-20 que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán fueron para los semifinalistas: Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.

El pase para Los Ángeles 2028 se lo aseguró México el viernes cuando se definió que la final sería contra Estados Unidos, ya clasificado por ser el país anfitrión.

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La final se jugó en el Estadio Banorte (antes Azteca), en la Ciudad de México. El Tri ganó con un doblete de Cristóbal Alfaro, defensa del Atlante, que marcó ambos goles de cabeza a los minutos 28 y 69 en jugadas a pelota parada.

La selección estadounidense terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del defensa Chris Applewhite al 45'. México revalidó el título de campeón Sub-20 de la Concacaf, que había ganado en 2024.