Ciudadano rescata a hombre que estuvo a punto de ahogarse en Playa Norte.

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este domingo en la zona de Playa Norte, luego de que se reportara que un hombre presuntamente se encontraba en riesgo de ahogarse, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol cuando ingresó al mar y comenzó a alejarse cada vez más de la orilla, siendo arrastrado por el oleaje.

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La situación fue observada por un ciudadano que se encontraba en el lugar acompañado de su familia. Al percatarse de que el hombre tenía dificultades para mantenerse a flote y que continuaba internándose en el agua, decidió intervenir para evitar una tragedia.

Mientras sus familiares solicitaban el apoyo de las autoridades y cuerpos de rescate, el ciudadano ingresó al mar y logró alcanzar al hombre, para posteriormente sacarlo hasta tierra firme.

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Una vez en la playa, el hombre comenzó a auxiliarlo, logrando que expulsara parte del agua de mar que había ingerido mientras luchaba por mantenerse a flote. Después de varios minutos, el masculino consiguió recuperar la respiración y estabilizarse.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y Preventiva, además de paramédicos, quienes valoraron la situación. Por fortuna, el hombre no requirió ser trasladado a un hospital, debido a que logró recuperarse tras el incidente.

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Antes de retirarse, el hombre agradeció al ciudadano que intervino para salvarle la vida y, visiblemente conmovido, le dio un fuerte abrazo en señal de agradecimiento.

Las autoridades le hicieron diversas recomendaciones para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir, principalmente evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, debido a que esta condición disminuye la capacidad de reacción y aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente o incluso perder la vida.

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El incidente concluyó sin personas lesionadas de gravedad, gracias a la oportuna intervención del ciudadano que, al percatarse del peligro, no dudó en arriesgarse para auxiliar al hombre y ponerlo a salvo.

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