Ejecutan a un hombre conocido como "El Moreno" en una colonia irregular de Tulum en Quintana Roo

Un hombre conocido con el alias de “El Moreno” fue asesinado a balazos la noche de este domingo en la colonia irregular Carlos Joaquín, en Tulum, hecho que provocó una amplia movilización de corporaciones policiacas y de cuerpos de emergencia.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la propiedad donde presuntamente la víctima rentaba un espacio para vivir. Vecinos del asentamiento alertaron a los números de emergencia, después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego y percatarse de que una persona se encontraba lesionada.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum se trasladaron hasta la colonia y, al llegar, localizaron a un hombre que presentaba varios impactos producidos por proyectil de arma de fuego.

Ante las condiciones en las que fue encontrado, los policías solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar para valorar al lesionado. Sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue asegurada para preservar los posibles indicios relacionados con el ataque.

De acuerdo con testimonios recabados entre habitantes del sector, se habrían escuchado aproximadamente siete detonaciones momentos antes de que se descubriera a la víctima. Esta versión deberá ser corroborada mediante las investigaciones y los indicios encontrados en el lugar.

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De manera preliminar, el fallecido fue identificado únicamente con el alias de “El Moreno”, un hombre presuntamente originario del estado de Tabasco. Vecinos señalaron que residía en esta zona de Tulum y que el ataque ocurrió afuera de la propiedad donde rentaba.

Luego de confirmarse el fallecimiento se sumaron al operativo elementos de la Policía Estatal y agentes del grupo táctico Jaguar, quienes reforzaron la seguridad en los alrededores mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente arribaron agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo adscritos a Tulum, quienes comenzaron con el procesamiento de la escena y la búsqueda de indicios que permitan establecer la mecánica del homicidio.

Una vez concluidas las primeras diligencias, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se practicará la necropsia correspondiente y se continuará con el procedimiento para establecer oficialmente su identidad.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este homicidio ni se ha establecido públicamente el móvil del ataque. La Fiscalía deberá continuar con las investigaciones para identificar y localizar al o los responsables de la agresión armada.