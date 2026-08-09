Choque por alcance deja daños materiales menores en la colonia Insurgentes

Un ligero percance vial entre dos vehículos particulares se registró la tarde de este domingo en las inmediaciones de la colonia Insurgentes, dejando como saldo únicamente daños materiales menores y sin personas lesionadas.

El accidente ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle 37, cuando el conductor de un automóvil Seat León, color azul, con placas DGR-932-C del estado de Campeche, presuntamente no guardó la debida distancia de seguridad y terminó impactando por alcance la parte trasera de un Kia color blanco, con placas GNH-253-G del estado de Guanajuato.

Noticia Destacada Vecinos detienen y golpean a presunto delincuente en el fraccionamiento Justo Sierra

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambas unidades circulaban en la misma dirección cuando se produjo el impacto. Debido al percance, los vehículos quedaron momentáneamente obstruyendo uno de los carriles utilizados para reincorporarse a la avenida Periférica Norte, generando algunas complicaciones a la circulación vehicular.

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó lesionado, por lo que no fue necesario el traslado de personas a algún centro hospitalario. Los daños registrados en ambas unidades fueron considerados menores.

Ninguno de los conductores resultó lesionado. / Por Esto.

Al sitio arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes realizaron el peritaje correspondiente y tomaron conocimiento de los hechos. Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el caso pasara a mayores instancias.

Tras recibir sus respectivos pases para acudir a un taller mecánico y realizar la reparación de sus vehículos, ambas partes se retiraron del lugar, quedando la circulación nuevamente despejada.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal