Balean a hombre a las afueras de abarrotera en la colonia Manigua; agresor habría reclamado presunto problema familiar

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles se registró en la colonia Manigua, luego del reporte de un hombre lesionado por impactos de arma de fuego a las afueras de una conocida abarrotera.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 16 de Septiembre, en el cruce con la calle Juan de la Barrera, justo a las afueras de la abarrotera denominada Millán, donde un masculino de aproximadamente 50 años de edad, conocido con el alias de “El Pica”, fue atacado a balazos cuando presuntamente salía del establecimiento.

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De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el presunto agresor habría confrontado al hombre y, antes de accionar el arma en su contra, presuntamente le gritó: “Por pasarte de lanza con mi esposa”.

Instantes después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, resultando el masculino herido en al menos tres ocasiones por proyectiles.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida boca arriba a las puertas del establecimiento, mientras perdía una importante cantidad de sangre, principalmente por lesiones en las extremidades inferiores.

Tras el ataque vecinos solicitaron a cuerpos de emergencia. / Por Esto.

Vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones solicitaron de inmediato la presencia de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, arribando inicialmente elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente llegaron agentes de la Policía Estatal Preventiva y paramédicos del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y, debido a la gravedad de las heridas, lo trasladaron de urgencia al Hospital General, presuntamente aún con algunos proyectiles alojados en el cuerpo.

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La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito al área de investigación de delitos de alto impacto, realizó las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de declaraciones de posibles testigos y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las autoridades ministeriales ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el ataque y determinar el móvil de la agresión.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades. / Por Esto.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a un posible conflicto de carácter familiar o personal; sin embargo, serán las investigaciones de la Fiscalía las que permitan establecer con precisión las circunstancias y responsabilidades en este violento hecho registrado en la colonia Manigua.

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