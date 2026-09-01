Motociclista queda grave tras ser embestido por una camioneta en Playa del Carmen

Un joven motociclista resultó gravemente lesionado, luego de ser embestido por una camioneta en el cruce de la avenida Tumbekin con el Arco Vial, en las inmediaciones del fraccionamiento Cataluña.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando el conductor de una camioneta JAC Texas, color azul, presuntamente cruzó entre los camellones sin extremar precauciones y sin respetar el alto correspondiente. En ese momento impactó violentamente el costado de una motocicleta Vento 125, color gris, en la que se desplazaba el joven.

Tras la colisión, el motociclista salió proyectado y terminó con severas lesiones, principalmente en una de sus piernas y la zona de la cadera, además de una posible fractura. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del ERUM acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al lesionado. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

La emergencia se complicó debido a que, por la fuerza del impacto, el tanque de combustible de la motocicleta resultó perforado, ocasionando un derrame de gasolina sobre el pavimento. Elementos de emergencia y autoridades tuvieron que extremar precauciones para evitar otro incidente en la zona.

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Agentes de Tránsito Municipal arribaron para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes. El conductor de la camioneta fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades, debido a que, de acuerdo con la información recabada en el sitio, no contaba con seguro vigente que garantizara la reparación de los daños ocasionados.

Ambas unidades fueron retiradas del lugar y trasladadas al corralón mediante una grúa, mientras se llevan a cabo los peritajes para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en este importante cruce, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas y motociclistas a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y, especialmente, los discos de alto.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes, mientras el estado de salud del motociclista permanece bajo atención médica.