¡Siguen sin luz en Cancún! Habitantes del fraccionamiento Arrecifes bloquean avenida Talleres para exigir solución

Ante la falta de suministro de energía eléctrica, habitantes del fraccionamiento Arrecifes se manifestaron la noche de este martes y bloquearon la avenida Talleres, en el cruce con la avenida Ixtepec, para exigir una solución a esta problemática.

De hecho, los inconformes indicaron que llevan más de 24 horas sin luz en sus hogares, luego del apagón que se registró en varios puntos del estado desde la noche del lunes.

La interrupción en el suministro de energía resurgió en varios puntos de la ciudad, con apagones por algunos momentos. Además, la inestabilidad en el fluido eléctrico generó temor por el riesgo de afectaciones en los aparatos electrodomésticos.

Los vecinos del fraccionamiento Arrecifes empezaron a congregarse en la gasolinera que se ubica en el cruce de las avenidas Puerto Juárez, conocida como Talleres y la avenida Ixtepec, en donde procedieron a cerrar la circulación alrededor de las 21:00 horas.

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Los inconformes señalaron que la falta de energía eléctrica provocó que los alimentos que necesitaban refrigeración terminaran descompuestos, además de que varios aparatos electrodomésticos resultaron dañados por las variaciones de voltaje.

Los habitantes señalaron que no se van a moverán de la manifestación hasta que les den una solución, porque la falta de luz también afectó las bombas de agua para surtir de agua potable al fraccionamiento Arrecife.

Después del apagón de la noche del lunes, los manifestantes indicaron que sus hijos acudieron mal dormidos a la escuela, por el calor que prevaleció en sus hogares y, además, en el plantel escolar tampoco tuvieron energía eléctrica.

Ante estas afectaciones, los vecinos colocaron cintas, piedras y diversos objetos para bloquear la vialidad, en espera de que esto obligue a las autoridades a darles una solución. Durante la manifestación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito se mantuvieron cerca de la zona bloqueada.