Abuela denuncia presunta sustracción de adolescente de 13 años en la colonia Justo Sierra; sospecha que su madre se la llevó

Una mujer identificada como Eloida denunció la presunta sustracción de su nieta, una adolescente de 13 años de edad, quien desapareció de su domicilio ubicado en la colonia Justo Sierra de Ciudad del Carmen durante la tarde de este martes 1 de septiembre.

De acuerdo con el testimonio de la abuela paterna, los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Calamar, entre las calles 74 y Curvina, donde la menor, identificada como Kamila Jireth, salió presuntamente con dirección a una tienda cercana; sin embargo, ya no regresó a su vivienda.

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La adolescente, quien actualmente cursa sus estudios en la Escuela Secundaria General número 17, se encontraba bajo el cuidado de su abuela paterna, quien, junto con otros familiares, comenzó a buscarla y a solicitar información entre vecinos tras percatarse de que la menor no volvía a casa.

Eloida manifestó entre lágrimas que teme que la adolescente haya sido llevada por su madre, identificada como María Fernanda Juárez, a quien, según señaló, la menor no veía desde hace aproximadamente ocho años.

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La abuela aseguró contar legalmente con la custodia de su nieta, por lo que adelantó que acudirían ante la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal a los hechos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que la adolescente salió de su domicilio.

Asimismo, explicó que el padre de la menor, quien es hijo de Eloida, se encuentra actualmente en el estado de Campeche por cuestiones laborales, por lo que no se encontraba en el domicilio al momento en que Kamila Jireth salió de la vivienda.

Eloida explica que el padre se encuentra en el estado de Campeche. / Por Esto.

Con evidente preocupación y lágrimas en los ojos, Eloida hizo un llamado directo a la madre de la adolescente para que, en caso de encontrarse con ella, permita el regreso de la menor o se establezca comunicación con la familia.

La mujer aseguró que no busca impedir que madre e hija puedan tener convivencia, sino conocer el paradero y las condiciones en las que se encuentra la adolescente, además de resolver la situación por las vías legales correspondientes.

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Familiares de Kamila Jireth esperan que las autoridades competentes puedan intervenir y esclarecer lo ocurrido, mientras continúan solicitando información que permita confirmar el paradero de la menor y garantizar su bienestar.

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