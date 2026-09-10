Tristán, hijo de Yahir muestra su apoyo a Gala Montes tras su salida de LCDLFM

El nombre de Gala Montes sigue en el centro de la conversación, tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’, un hecho que generó gran controversia entre los internautas y parte del público del show. Sin embargo; lo que nadie esperaba es que el hijo de Yahir, Tristán, mandará un mensaje de apoyo a la actriz.

Fue por medio de sus redes sociales que Tristán se desmarcó de la postura tomada por su padre dentro del programa y expresó su apoyo a la actriz tras su abrupta salida. El hecho generó revuelo en diversas plataformas digitales y entre los seguidores de la actriz quienes han respaldado a la también cantante.

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¿Cuáles fueron las palabras de apoyo de Tristán para Gala Montes?

Tristán, hijo de Yahir quién ha hablado públicamente sobre su propio consumo de sustancias, aseguró que actualmente se encuentra limpio; y expresó su apoyo hacia Gala Montes. El joven habló desde su propia experiencia y le externó a la actriz su apoyo y cariño.

“Gala, estamos contigo. Gala, vas a salir de esto”, expresó Tristán en parte de su mensaje que fue compartido por medio de sus historias de Instagram. Junto con esto; él también reconoció que él ha cometido errores y aprendido de ellos, comentando que ya no ha caído en esas fallas.

Tristán, hijo de Yahir apoya a Gala Montes. / Instagram: trizzteh

Tras sus declaraciones, la polémica alrededor de Gala Montes y ‘La Casa de los Famosos México’ continúa, mientras la actriz comparte una versión de las razones por las que abandonó el reality; la producción compartió otra versión generando tensión entre los seguidores de la actriz y el mismo programa.

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