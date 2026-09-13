Arath de la Torre señala en redes sociales que ha intentado ayudar a Gala Montes

El actor Arath de la Torre se pronunció públicamente sobre el momento de vulnerabilidad y las controversias que envuelven a la cantante y actriz Gala Montes. Fue en redes sociales que el también conductor señaló que tanto él como otros compañeros cercanos han buscado darle ayuda a la actriz.

Tras la salida de Montes de ‘La Casa de los Famosos México’, diversas personalidades del entretenimiento en México se han pronunciado sobre la posible situación que vive la actriz. Dentro de estas personas destacó el conductor quién señaló que ha buscado darle ayuda a Montes, sin embargo, esta última no la ha aceptado.

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Arath de la Torre revela haber ofrecido ayuda a Gala Montes

El conductor externó de forma contundente el sentir de su círculo cercano frente a las recientes fricciones públicas y situaciones personales que ha vivido Gala Montes. Fue en un comentario en redes sociales que Arath de la Torre confesó que la actriz no ha aceptado la ayuda de sus círculos cercanos.

"Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. ¿Ustedes creen que no lo hemos intentado? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad, solo la voluntad de Dios". escribió el actor en redes.

Arath de la Torre expresa que ha buscado ayudar a Gala Montes. / Captura de pantalla.

La postura de la Torre surge tras varias semanas de tensión mediática rodeando a la actriz, las cuales han incluido desde marcados distanciamientos y diferencias públicas con excompañeras del medio, hasta discusiones en redes sobre su ritmo de vida. Situaciones que han generado que otras figuras expresen su preocupación.

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