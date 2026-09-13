Sujeto se niega a regresar moto que le prestaron después de un accidente en Calkiní

Un profesor de este municipio, identificado como Martín Güemes Kantún, enfrenta una situación derivada de un accidente ocurrido hace poco más de dos meses, luego de que una motocicleta se impactara contra su vehículo cuando se dirigía a una ceremonia de clausura escolar en la comunidad de Nunkiní.

Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de julio, en el cruce de las calles 22 por 5, cuando el docente transitaba por el lugar y, de acuerdo con su versión, no se percató de la motocicleta que circulaba por la vialidad, produciéndose el impacto.

La joven que conducía la unidad cayó al pavimento, pero posteriormente se levantó y abordó nuevamente su motocicleta para retirarse del sitio, pese a que el profesor ya había solicitado una ambulancia para que fuera valorada.

Ante su preocupación por la salud de la joven, el profesor y sus familiares lograron darle alcance y le ofrecieron mil pesos, además de su credencial de elector, con la finalidad de que contara con sus datos en caso de requerir atención médica posteriormente.

Más tarde, mientras se dirigía a la clausura en Nunkiní, recibió una llamada de la joven, quien le informó que se encontraba en un hospital, por lo que regresó para conocer su estado de salud.

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En el hospital, el profesor se entrevistó con el padre de la joven, quien manifestó que únicamente buscaban que fueran reparados los daños de la motocicleta y que con ello no habría mayor problema.

El docente aceptó hacerse cargo de la reparación y, como muestra de buena voluntad, incluso prestó una motocicleta a la familia para que pudieran movilizarse mientras se reparaba la unidad accidentada, acordando que posteriormente se realizaría el intercambio correspondiente.

Después de aproximadamente un mes, llegaron las piezas necesarias y el mecánico realizó los trabajos de reparación, incluyendo el cambio de los plásticos dañados, por lo que la motocicleta quedó nuevamente en condiciones.

Sin embargo, según señala el profesor, ahora el padre de la joven se niega a devolver la motocicleta que recibió en calidad de préstamo, mientras exige que le sea entregada su propia unidad.

Ante esta situación, Martín Güemes Kantún solicita que se cumpla el acuerdo y se le devuelva la motocicleta que proporcionó de manera temporal, señalando que él también busca recuperar su vehículo, el cual actualmente se encuentra en el taller.