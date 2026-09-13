Detienen a probable vándalo en el ‘Paseo de las Sirenas’ de Isla Mujeres por pintar mensajes a favor de Palestina

Un probable vándalo fue detenido en el "Paseo de las Sirenas" este domingo por pintar mensajes a favor de Palestina y en contra de Israel en el nuevo equipamiento urbano, en un operativo policial.

Hubo diversos señalamientos por actos de vandalismo en ese lugar, se logró la detención del sujeto identificado como Julio “N”, quien fue identificado con las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

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Fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal para el deslinde de responsabilidades. Durante la consulta de sus antecedentes por la corporación, se localizaron registros relacionados con faltas cívicas por hechos similares en Michoacán.