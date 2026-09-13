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Detienen a probable vándalo en el ‘Paseo de las Sirenas’ de Isla Mujeres por pintar mensajes a favor de Palestina

Se logró la detención del sujeto identificado como Julio “N”, quien fue identificado con las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

Ovidio López

Por Ovidio López

13 de sept de 2026

1 min

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Los mensajes fueron pintados en diferentes partes de la zona.
Los mensajes fueron pintados en diferentes partes de la zona. / Foto: Por Esto!

Un probable vándalo fue detenido en el "Paseo de las Sirenas" este domingo por pintar mensajes a favor de Palestina y en contra de Israel en el nuevo equipamiento urbano, en un operativo policial.

Hubo diversos señalamientos por actos de vandalismo en ese lugar, se logró la detención del sujeto identificado como Julio “N”, quien fue identificado con las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

La embarcación perdió la trayectoria y terminó encallada.

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Fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal para el deslinde de responsabilidades. Durante la consulta de sus antecedentes por la corporación, se localizaron registros relacionados con faltas cívicas por hechos similares en Michoacán.

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