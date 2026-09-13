Gala Montes explota contra Ricardo O'Farrill tras palabras de apoyo del comediante

Después de que Ricardo O'Farrill pidiera empatía para Gala Montes, ante la burla de los usuarios en contra la actriz por sus recientes cambios de imagen y conducta tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo; la también cantante reaccionó enfurecida ante los comentarios del comediante.

El standupero empatizó con ella recordando su propio episodio de salud mental vivido en 2023, asegurando que un "brote psicótico no es un chiste" y ofreciendo públicamente su ayuda y la de sus terapeutas a la familia de Montes por sus redes sociales, sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas por la cantante.

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¿Qué dijo Gala Montes ante los comentarios de Ricardo O'Farrill?

A pesar de la postura de solidaridad planteada por el comediante en sus redes sociales, Gala Montes no recibió bien estas palabras, mediante sus propias redes sociales, la actriz dedicó un tajante mensaje a O’Farrill, en el cual lo acusó de estar utilizando la conversación pública alrededor de ella para ganar atención.

“Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti”, le reprochó duramente, descartando cualquier problema de salud mental y asegurando que ella se encuentra concentrada en su trabajo musical; reacción que generó molestia entre los usuarios de diversas plataformas.

Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un vrote. No te preocupes yo estoy haciendo dinero y música no jalándomela como tú y dándole pedos a mi mamá así que mejor ya cállete pinche hijito de mami. https://t.co/NcRCV5xziq — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 13, 2026

El cruce de declaraciones generó divisiones de opiniones en las redes sociales. Mientras una parte del público respaldó a O’Farrill por buscar concientizar sobre la empatía y la salud mental, otros usuarios defendieron la tajante respuesta de la actriz al considerar impropio que el comediante opinara sobre la vida personal y emocional de la intérprete.

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