Poncho de Nigris pide “anexar” a Gala Montes tras mensajes agresivos

La polémica entre Poncho de Nigris y Gala Montes sumó un nuevo episodio en redes sociales tras la repentina salida de la actriz de ‘La Casa de los Famosos México’. El regiomontano aseguró haber recibido mensajes agresivos por parte de la actriz, ante esto, el empresario solicitó el anexo de la cantante.

El enfrentamiento entre ambas figuras comenzó luego de que el empresario opinara sobre el estado emocional de Gala y advirtiera sobre posibles problemas de excesos o sustancias. Ante esto; la actriz usó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje, situación que escaló en plataformas digitales.

Noticia Destacada Gala Montes explota contra Ricardo O'Farrill tras palabras de apoyo del comediante

¿Por qué Poncho de Nigris pidió “anexar” a Gala Montes?

Ante los comentarios de Poncho de Nigris sobre la vida de Gala Montes, la actriz reaccionó en tono contundente mediante transmisiones e historias de sus redes sociales, donde le pidió dejar de opinar sobre su vida y sugirió que su actitud respondía a rencillas pasadas relacionadas con su sobrino, Aldo de Nigris.

Ante la respuesta de la actriz, Poncho publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) donde afirmó que intentó ofrecerle apoyo por empatía, pero que se rindió tras ser agredido verbalmente. En su declaración escribió que "a esa mujer la tienen que anexar ya" y solicitó la ayuda de sus allegados o de instituciones para internarla y resguardar su salud mental.

Gala me mandó un mensaje muy agresivo, yo solo quería ayudarla porque está sola, va a tocar fondo y al final puede ser demasiado tarde. Esa mujer la tienen que anexar ya, antes que pase algún accidente. De corazón aunque no pida ayuda la tiene que recoger la patrulla espiritual. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 13, 2026

Por su parte, Gala Montes ha reiterado que se encuentra bien física y mentalmente, desmintiendo las especulaciones sobre su conducta y sosteniendo su versión sobre los motivos que la llevaron a abandonar el reality show.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal