Gobierno de Puebla niega que EU retirará la visa a Alejandro Armenta.

El Gobierno del Estado de Puebla emitió un comunicado compartido en sus diversos canales oficiales para desmentir categóricamente las versiones circulantes sobre la supuesta revocación o retiro de la visa de entrada a los Estados Unidos del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante este 13 de septiembre de 2026, la administración aclaró que el mandatario no ha recibido ninguna notificación ni trámite oficial relativo a la cancelación de su documento. Las autoridades enfatizaron que la emisión, suspensión o revocación de visados es una facultad reservada exclusivamente para el gobierno estadounidense y sus dependencias.

#POSICIONAMIENTO



El Gobierno del Estado de Puebla desmiente que el gobernador, @armentapuebla_, haya recibido alguna notificación sobre el retiro de su visa de los Estados Unidos.



El otorgamiento o el retiro de este documento corresponde únicamente a la política interna de las… pic.twitter.com/K4jGh5R7q7 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) September 13, 2026

La aclaración ocurre tras una serie de publicaciones en redes sociales y comentarios que afirmaban la inhabilitación del visado del gobernador. Pese a las especulaciones, el Gobierno de Puebla reafirmó su compromiso de mantener un acompañamiento constante y una relación de trabajo con la comunidad de poblanos en ciudades de la Unión Americana.

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