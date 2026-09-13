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Gobierno de Puebla niega que EU retirará la visa a Alejandro Armenta

Por medio de un comunicado, el gobierno de la entidad desmintió el retiro de la visa del gobernador. 

Por Redacción Por Esto!

13 de sept de 2026

1 min

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Gobierno de Puebla niega que EU retirará la visa a Alejandro Armenta.
Gobierno de Puebla niega que EU retirará la visa a Alejandro Armenta. / X: @armentapuebla_

El Gobierno del Estado de Puebla emitió un comunicado compartido en sus diversos canales oficiales para desmentir categóricamente las versiones circulantes sobre la supuesta revocación o retiro de la visa de entrada a los Estados Unidos del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante este 13 de septiembre de 2026, la administración aclaró que el mandatario no ha recibido ninguna notificación ni trámite oficial relativo a la cancelación de su documento. Las autoridades enfatizaron que la emisión, suspensión o revocación de visados es una facultad reservada exclusivamente para el gobierno estadounidense y sus dependencias.

La aclaración ocurre tras una serie de publicaciones en redes sociales y comentarios que afirmaban la inhabilitación del visado del gobernador. Pese a las especulaciones, el Gobierno de Puebla reafirmó su compromiso de mantener un acompañamiento constante y una relación de trabajo con la comunidad de poblanos en ciudades de la Unión Americana.

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