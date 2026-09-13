Gala Montes arremete contra el hijo de Yahir, Tristán: “Se anda prostituyendo”

La actriz mexicana Gala Montes generó revuelo en redes sociales tras responder severamente a Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, durante una transmisión en vivo. Esto a pesar de que el joven había usado sus redes sociales para mostrar su apoyo a la también cantante.

Durante la transmisión en vivo, la actriz habló sobre las diversas opiniones que han existido alrededor de su salud mental tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México'. Fue en este espacio que la joven decidió lanzar fuertes señalamientos en contra del hijo de Yahir, haciendo alusión incluso a su página de Onlyfans.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Gala Montes en contra de Tristán?

Durante su transmisión, Gala Montes comentó que mantiene una buena relación con Yahir, y cuestionó la intervención de Tristán en estos hechos. Aunado a esto; la actriz aprovechó para insultar el físico del joven, y realizó referencias hacia la participación de Tristan en la plataforma Onlyfans.

“Tú qué te tienes que meter, güey, si yo con tu jefe me llevo bien. Te ves horrible, güey. Neta. Parece que estás como muerto. O sea, no te ves hot, porque yo me veo cricosa hot”, comentó la actriz en su transmisión mientras interactuaba con una gran parte de sus seguidores.

“Este pendejo se anda prostituyendo en el, en, en, en OnlyFans” comentó Gala, hablando de un tema que ya había circulado en redes sociales y siendo un antecedente del cuál la actriz aprovechó para hacer referencia y denigrar al joven quien es hijo mayor de Yahir; actual participante de ‘La Casa de los Famosos México’.

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