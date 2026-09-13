Detienen a motociclista con presunta orden de aprehensión en el Fovissste

Una fuerte movilización de autoridades estatales y municipales se registró en el fraccionamiento Fovissste, donde elementos policiacos detuvieron a un motociclista que, tras la verificación de sus datos, habría resultado con una orden de aprehensión vigente relacionada con una denuncia por el presunto delito de robo.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Concordia, esquina con calle Águila, donde los agentes interceptaron al conductor de una motocicleta Italika 280, color negro, con placa 94GYP9 del estado de Campeche.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, la intervención habría iniciado por una presunta infracción al Reglamento de Tránsito, debido a que el motociclista aparentemente conducía mientras utilizaba su teléfono celular.

Sin embargo, al realizar la consulta correspondiente de sus datos ante el sistema de análisis, las autoridades presuntamente detectaron que contaba con un mandamiento judicial relacionado con un caso de robo ocurrido años atrás, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Las autoridades procedieron con aseguramiento de la motocicleta. / Por Esto.

El masculino fue trasladado y presentado ante la Fiscalía, donde deberá rendir su declaración y será la autoridad competente la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Por otra parte, la motocicleta fue remolcada al corralón para quedar bajo resguardo, aunque familiares del detenido señalaron que la unidad se encontraba en buenas condiciones y contaba con su documentación en regla.

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Familiares del asegurado también manifestaron su inconformidad con la situación, al considerar que la acusación sería producto de un malentendido ocurrido hace algunos años y calificaron la denuncia como injustificada. No obstante, señalaron que será ante la Fiscalía donde deberán aclararse los hechos.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de su abogado para llevar el caso por las vías legales correspondientes y esclarecer el origen del mandamiento que derivó en la detención.

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